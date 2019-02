Coups de cœur au Québec: 7 lieux de choix pour la relâche scolaire

Voilà une période privilégiée pour se retrouver en famille. Si vous ne pouvez partir durant une semaine, plusieurs destinations se prêtent bien à une sortie d’une journée ou à un séjour de quelques jours. Découvertes et nouvelles expériences à vivre avec les enfants vous attendent.

Les Super Glissades Saint-Jean-de-Matha

Photo courtoisie, Tourisme Lanaudière-Jimmy Vigneux

On s’y amuse sur deux versants éclairés en soirée. L’un est destiné aux chambres à air et l’autre aux pneumatiques dans lesquels on se grise de vitesse. Autres activités en ces lieux au cœur de Lanaudière : ski de fond, raquette, patin et tour de traîneau à chevaux.

Forfait à l’auberge pour deux adultes et deux enfants (4 à 12 ans) : 247 $ pour une nuitée, un petit déjeuner continental et l’accès à toutes les activités. Autres hébergements : condos et chalets.

aubergelanaudiere.com

Le Camping Sainte-Agathe-des-Monts

Photo courtoisie, Daniel Desjardins

Si vous rêvez d’un petit chalet simple, authentique et pas cher au cœur des Laurentides, c’est le bon endroit. Il y en a trois, tout nouveaux, mais à l’ancienne, avec les commodités de base. Activités de ski de fond et raquette sont offertes aux alentours.

Tarif par jour : 150 $ pour une famille de quatre (incluant l’accès aux sentiers). Literie à apporter. Raquettes et skis de fond prêtés gratuitement aux enfants de 12 ans et moins.

campingsteagathe.com

Au Diable vert

Photo courtoisie, Au Diable vert

À cette station de montagne de Glen Sutton, dans les Cantons-de-l’Est, on loge dans une cabane chauffée au poêle à bois, ce qui est déjà une aventure en soi. Au programme : glissade sur pentes naturelles, raquette et ski de randonnée. Les chiens sont bienvenus dans la cabane.

Nuitée à partir de : 114 $ en refuge Pod, 125 $ en roulotte Airstream, 137 $ en cabane dans les arbres. Toilettes sèches à quelques pas. Bâtiment commun avec toilettes, douches et sauna. On loge aussi en appartement de montagne, à partir de 191 $ la nuit.

audiablevert.com

Le parc de la Rivière-Gentilly

Photo courtoisie, Tourisme Centre-du-Québec

À mi-chemin entre Montréal et Québec, à Sainte-Marie-de-Blandford, ce parc régional étonne pour ses beaux sentiers de raquette et, surtout, de vélo sur neige. On y fait la location d’équipement, incluant des vélos de taille junior (20 et 24 pouces). Aussi à louer : skis et raquettes pour tous.

Chiens admis en laisse dans les sentiers de raquette et dans certains chalets. Électricité dans tous les chalets. Eau courante dans le No 6. Nuitée par chalet : de 85 $ à 240 $.

rivieregentilly.com

Au Chalet en bois rond

Photo courtoisie, Au chalet en bois rond

Il ne s’agit pas d’un seul chalet, mais bien d’un village composé de 60 chalets en bois rond grand confort. C’est dans la région de Portneuf, à l’ouest de Québec. Le site dispose de grands chalets pouvant regrouper deux familles. Chiens admis presque partout. Les activités ne manquent pas : patin, raquette, pêche sur glace et traîneau à chiens.

Séjour de deux nuits : à partir de 1240 $ pour 8 personnes. Bain remous extérieur. Wi-Fi et télé par satellite.

auchaletenboisrond.com

Laval

Photo courtoisie, Alain Demers

Au Centropolis et alentour, la variété de loisirs est unique. On essaie un simulateur d’entraînement d’astronautes au Cosmodôme, on planche sur la vague du Maeva Surf ou on grimpe chez Clip ’n Climb. On s’amuse sur les trampolines de I Saute ou on tente une évasion chez Immersia.

Plusieurs hôtels sont en mesure de vous accueillir si vous désirez rester plusieurs jours.

tourismelaval.com

Le Village Vacances Valcartier

Photo courtoisie, Xaviver Dachez

Au nord de Québec se trouve l’Hôtel de glace, une pure merveille avec ses sculptures et ses chambres spacieuses. Au Centre de jeux d’hiver, on glisse en chambre à air, en pneumatique Tornade ou en bateau de rafting. On profite également des sentiers de patinage et du Bora Parc, adjacent à l’hôtel, un vaste parc aquatique intérieur.