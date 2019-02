Croisière: la nouvelle star des Caraïbes

FORT LAUDERDALE, Floride | Depuis près de quatre ans, tous les amoureux des croisières attendent avec impatience l’arrivée du navire Celebrity Edge, annoncé à grand renfort de publicité. Tiendrait-il ses promesses de révolutionner l’expérience en mer ? Invités à le découvrir, nous avons pu constater que les promesses ont été tenues.

Clairement, le Celebrity Edge deviendra la star de la mer des Caraïbes. Son design unique, entièrement tourné vers la mer, ses installations utilisant la fine pointe de la technologie, son raffinement et son élégance viennent de transformer le monde des croisières.

Photo courtoisie, Celebrity

Pendant que les compagnies d’aviation s’ingénient à nous entasser comme des sardines et à multiplier les irritants, Celebrity, filiale de Royal Caribbean, prend le pari inverse et nous fait entrer dans l’âge d’or des croisières. En fait, si l’on dispose de suffisamment de temps, il apparaît beaucoup plus agréable de traverser l’Atlantique à bord d’un tel navire qu’à bord d’un avion, et ce, à un prix moindre qu’une classe affaires.

Élégance et raffinement

Ce navire ne ressemble à aucun autre et, même si les croisiéristes d’expérience reconnaîtront certaines inspirations, elles sont minimes et ont été améliorées. Son design épuré, conçu pour laisser une immense place à la lumière extérieure, se décline dans des palettes de blanc, gris, taupe et bleu océan.

Long de 306 mètres et large de 39 mètres, le Edge compte 16 ponts, dont 14 ponts passagers, mais ne compte que 1467 cabines pouvant accueillir 2918 passagers.

Photo courtoisie, Celebrity

Ces dernières se composent majoritairement de suites comme les « Infinity Verandas » (environ 900), dont le balcon a été transformé en verrière avec une fenêtre pouvant s’abaisser, ce qu’on ne trouvait jusqu’à maintenant que sur les plus luxueux navires fluviaux. On trouve également deux « Iconic Suites », juste au-dessus de la timonerie, ce qui leur offre un incroyable espace. Enfin, pour la première fois en mer, on découvre six « Edge Villas » (88 m²), de véritables appartements sur deux niveaux.

Chacune des étapes de ce navire a d’abord été réalisée en 3D ce qui a permis de perfectionner chaque détail. Il aura fallu plus de quatre ans de planification et 23 mois de construction aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire, en France.

Premier navire Celebrity depuis six ans et premier de la Classe Edge, dont il devient le symbole, il est tourné vers le futur.

Photo courtoisie, Celebrity

Technologie omniprésente

Navire le plus technologique de la flotte Royal Caribbean, et probablement en mer, le Celebrity Edge utilise tous les outils disponibles. Le tout débute à l’inscription avec le téléchargement d’une application. À l’arrivée au tout nouveau Terminal 25 de Port Everglades, en Floride, cette dernière permettra une reconnaissance faciale. Appelé « Expedited Arrival », ce processus d’enregistrement permet de passer du stationnement à sa cabine en moins de 10 minutes.

Pendant la croisière, cette application servira de clé, de GPS pour se repérer sur le navire, nous donnera accès aux activités, mettra à jour notre agenda, servira de messagerie avec nos proches et permettra même de contrôler notre environnement (lumières, rideaux, télé, chauffage de la cabine).

Une marraine qui se distingue

Alors que, pour baptiser leurs nouveaux navires, les compagnies font généralement appel à des actrices célèbres ou à des princesses, le Celebrity Edge a plutôt choisi Malala Yousafzai, Pakistanaise de 21 ans, militante du droit des femmes, victime d’une tentative d’assassinat en 2012, icône du combat pour l’émancipation des jeunes filles grâce à l’éducation et Prix Nobel de la Paix en 2014.