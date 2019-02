Croisière: un luxe innovateur

Parmi les premières qui font leur apparition sur le Celebrity Edge, la plus visible est le Magic Carpet (tapis magique), une plateforme de couleur tangerine de 30 mètres de long sur six mètres de large, visible de très loin. Accrochée au flanc droit du navire, au-dessus de la mer, elle fonctionne comme un ascenseur sur quatre ponts différents et devient, selon sa position, un bar, une terrasse, un restaurant ou un débarcadère.

À ceux qui s’inquiètent des risques que son poids fasse basculer le navire, aucun danger, dit la compagnie, qui a étudié plus de 100 scénarios avant d’aller de l’avant.

Photo courtoisie, Celebrity

Autre première, la disparition de la traditionnelle et immense salle à manger, remplacée ici par quatre restaurants de moindre dimension. Si chacun d’eux reprend le même menu à 80 %, ils offrent de belles variantes et un décor différent. On y trouve également sept restaurants de spécialité, dont le Eden, qui marie cuisine et spectacle de théâtre et de cirque, et Le Petit Chef, où les clients ont droit à des projections en dessins animés dans leur assiette avant d’être servis.

Services luxueux

À cela s’ajoutent cinq cafés, grills ou buffets, 11 bars et lounges, ainsi que deux restaurants réservés aux suites exclusives : le Luminae, avec ses menus personnalisés du chef étoilé Cornelius Gallagher, et le Blu.

Photo courtoisie, Celebrity

Bien entendu, on trouve aussi un casino, une discothèque, une salle de concert sur deux étages, un théâtre, un spa, un centre de remise en forme, un « Rooftop Garden » (jardin en plein air comptant plus de 150 espèces végétales tropicales), un espace de travail, un espace de jeux pour les enfants et deux piscines, dont la Solarium réservée aux adultes. Cela, sans oublier The Retreat, le complexe réservé aux passagers des 174 « suites exclusives » (sur les navires d’autrefois, on aurait dit la « première classe ») et comprenant une piscine et bain à remous, un café, un salon privé et le restaurant Luminae.

À SAVOIR