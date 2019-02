Cuisiner, un geste d’amour

Photos Maude Chauvin et Daphné Caron Cuisiner, c’est prendre soin de soi et de ceux qu’on aime. C’est dire à ceux pour qui on a cuisiné qu’ils sont importants, qu’ils comptent pour nous. Qu’on a pris le temps de faire ça pour eux, qu’on s’est questionné sur ce qu’ils aiment, ce qu’il leur ferait plaisir. Certains le font chaque jour de l’année, d’autres pas vraiment. L’important ce n’est pas de se juger, mais d’en prendre conscience et de partir d’où on est. Et de se dire qu’on est capable, qu’on peut y arriver. Que c’est en cuisinant qu’on apprend à cuisiner. De commencer par un seul repas. Et de recommencer le lendemain.

Il n’y a rien de plus récon­fortant, apaisant et satisfaisant que d’arriver à la maison et d’avoir un plat cuisiné pour soi. Les enfants le tiennent pour acquis, c’est la vie. En grandissant, ils le réaliseront et prendront tôt ou tard les commandes s’ils ont eu l’exemple. Et si ce n’est pas vous l’as des fourneaux à la maison, dites-vous que votre chef du quotidien a probablement envie d’un répit et dégustera avec appétit ce que vous lui aurez préparé. Et si vous habitez seul, c’est le temps de montrer vos talents à un voisin, une amie, un collègue dans la même situation que vous. En appart avec des amis ? Cuisiner pour d’autres est toujours plus motivant que de cuisiner seulement pour soi. Je pourrais continuer longtemps mon plaidoyer pour la cuisine maison parce que j’y crois.

Je ne crois pas seulement que cuisiner, c’est meilleur pour votre santé, je crois que c’est meilleur pour votre cœur aussi. Ça réconforte. Ça soude des liens. Ça réunit des gens. Ça suscite les conversations. Ça change les idées après une dure journée. Ça fait ce qu’une pizza surgelée qui goûte le carton n’arrivera jamais à faire. Ça fait plaisir.

Je crois que le but ultime de la cuisine c’est justement de faire plaisir. Je vous ai donc préparé un cahier entier de recettes pour faire plaisir. De recettes à la fois saines, simples, faciles et gourmandes. Mais surtout des recettes qui disent à l’autre « je t’aime » à chaque bouchée. Que ce soit un « je t’aime à la folie » à notre amoureux, un « je t’aime pour toujours » à notre enfant, un « je t’aime bien » à notre collègue, un « je t’aime tellement » à notre amie. Pour la Saint-Valentin, disons aux autres qu’on les aime, avec un bon repas maison. Et recommençons ensuite le lendemain.