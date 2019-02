ROUSSEAU (née Dupuis)

Louise



À Verdun, le 3 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Madame Louise Dupuis, épouse de Monsieur Claude Rousseau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Sylvain) et Martine (Alexandre), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Paul (Francine), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 16 février dès 9h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 16 février à 11h à l'église St-Jean-de-Matha, 2700, rue Allard.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun et plus particulièrement celui des soins palliatifs, pour leur soutien et bons soins prodigués.