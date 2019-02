Escale du Nord: relaxantes Laurentides

On se pose dans le grand confort et dans la tranquillité à l’Escale du Nord de Mont-Tremblant. On nous y promet une expérience chaleureuse dans une nature d’une grande beauté.

C’est dans les montagnes enneigées des Laurentides que Véronique Segard et Denis Roussel attendent leurs invités à l’Escale du Nord. Leur magnifique demeure en bois séduit les amateurs de nature et de tranquillité. Depuis 2007, on profite d’un accueil chaleureux des hôtes d’origine française et de pièces communes et privées qui le sont tout autant.

Photo courtoisie

Chambres douillettes

Partout, les boiseries et l’élégant mobilier en bois nous rappellent la proximité de la forêt. Cinq chambres (avec un grand lit, un très grand lit ou 2 lits simples) particulièrement bien décorées et confortables s’y trouvent. Les couleurs prédisposent au calme et à la détente tout comme les douillets peignoirs. Les thèmes des chambres reflètent les expériences passées dans différentes régions de France des hôtes. La Lille exhibe des airs raffinés, Paris son style art moderne, Nantes est dédiée à la mer, Grasse reste ensoleillée et Chamonix invite à la montagne pour skier. Chacune dispose d’une moderne salle de bain avec douche (parfois avec une baignoire).

Photo courtoisie

Délicieux déjeuner

On prend le déjeuner à la grande table de la salle à manger. La vue plongeante sur la forêt permet d’observer les oiseaux et les chevreuils. On sert jus de fruits, fruits frais selon la saison, viennoiseries, fromages et jambon ainsi que boissons. On ajoute un plat chaud (quiche, omelette...) et un dessert (brownies au chocolat, tarte aux pommes...). On apprécie les discussions qui s’engagent naturellement entre les invités et les hôtes lors du repas. Une véritable complicité qui se répète tout au long du séjour.

À savoir

TARIFS Une nuit en occupation double à partir de 139 $ incluant le déjeuner.

SERVICES On accède à un ordinateur et au net dans le bureau. On visionne des films dans la salle de cinéma insonorisée. Soccer sur table, machine à boules et jeux de société se trouvent dans la salle de jeux ainsi qu’une petite cuisine pour dépanner. Sur réservation, on reçoit un massage.

ACTIVITÉS SUR PLACE Deux salons disposés face à la cheminée centrale du rez-de-chaussée offrent un espace convivial. On se détend dans le spa et le sauna.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS On fait du traîneau à chiens, de l’équitation et de la raquette à la découverte des bisons chez Kanatha-Aki. On pratique le ski et la planche dans les stations avoisinantes.

COORDONNÉES

Escale du Nord

1505, montée Kavanagh, Mont-Tremblant QC, J8E 2P3

escaledunord.com