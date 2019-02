«Gilets jaunes»: un manifestant a eu une main arrachée lors d’incidents à Paris

Paris | Un manifestant présent dans le cortège parisien des «gilets jaunes» a eu la main arrachée samedi à la mi-journée, à hauteur de l’Assemblée nationale, où les tensions étaient vives, ont rapporté à l’AFP des secouristes volontaires.

Cet homme a été évacué par les pompiers, un bandage au bout de l’avant-bras, a constaté un journaliste de l’AFP.

Deux personnes blessées dont une grièvement qui aurait la main arrachée #acte13 #giletsjaunes pic.twitter.com/5prSca82DG — Nadège Abderrazak (@nadege_RTFrance) 9 février 2019

La chaîne de télévision RT a diffusé des images du manifestant blessé.

La cause de la blessure n’était pas connue dans l’immédiat. Mais, selon un témoin direct qui a filmé la fin de la scène, Cyprien Royer, il s’agit d’une «grenade de désencerclement» lancée par les forces de l’ordre, alors que des manifestants tentaient d’enfoncer les palissades protégeant l’entrée de l’Assemblée nationale.

La victime est «un photographe «gilet jaune»» qui «prenait des photos des gens en train de pousser les palissades de l’Assemblée nationale» à la mi-journée, a rapporté cet homme de 21 ans, dont l’AFP a pu visionner les images.

«Quand les flics ont voulu disperser les gens, il a reçu une grenade de désencerclement au niveau de son mollet, il a voulu mettre un coup de main dedans pour ne pas qu’elle explose vers sa jambe et elle a pété quand il l’a touchée», a affirmé M. Royer.

«On l’a mis sur le côté, on a appelé les premiers répondants, c’était pas beau: il hurlait de douleur, il n’avait plus aucun doigt, il n’avait plus grand-chose au-dessus du poignet», a-t-il témoigné.

La préfecture de police a confirmé à l’AFP qu’un « manifestant blessé à la main » a été pris en charge par les pompiers, sans plus de précisions.

De même source, vers le milieu de la journée, dix personnes avaient été interpellées.

Vers la mi-journée, la situation avait commencé à se tendre autour de ce cortège parti des Champs-Élysées pour rallier le Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel.

À hauteur de l’Assemblée nationale, des manifestants ont uriné sur les grilles d’enceinte et tenté d’enfoncer les palissades qui protègent l’entrée de la Chambre des députés.

Des tirs de grenades lacrymogènes ont répondu à des jets de projectiles, a constaté le journaliste de l’AFP. Quelques abribus ont été cassés sur le passage du cortège.