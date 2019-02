Frais, crémeux, fruité... aussi satisfaisant qu’une crème glacée, mais beaucoup moins gras et avec un nom qui fait jaser ! De quoi alimenter les conversations autour de la table.

Préparée à base de fromage frais, cette « crème » glacée est environ 5 fois moins grasse et 3 fois plus protéinée que la crème glacée du commerce. Avec 4 g de fibres par portion et une très courte liste d’ingrédients, elle n’a assurément rien à envier aux produits vendus en épicerie !