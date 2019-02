Le Drakkar rebondit contre l’Armada

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a vite renoué avec le chemin de la victoire, samedi soir, quand il a écrasé l’Armada de Blainville-Boisbriand par le pointage de 8-2 devant 2037 amateurs réunis au Centre d’excellence Rousseau Sports.

Les membres de l’équipage nord-côtier ont vite affiché leurs couleurs et ont frappé à la vitesse de l’éclair avec quatre buts sans riposte dans les 15 premières minutes de la rencontre.

Le défenseur Xavier Bouchard a donné le ton à cette poussée fructueuse en touchant la cible après seulement 57 secondes d’écoulées au match avant de voir le vétéran Samuel L’Italien doubler l’avance des siens, moins de six minutes plus tard.

L’attaquant Jordan Martel y est ensuite allé d’une superbe pièce de jeu individuelle pour porter la marque à 3-0 avant de voir le capitaine Gabriel Fortier inscrire son premier filet de la soirée avant la fin de l’engagement initial.

Déboussolés, les locaux ont bien tenté la remontée au deuxième tiers et sont finalement parvenus à percer la muraille du gardien Lucas Fitzpatrick, qui a accordé un premier but après avoir blanchi l’ennemi pendant 208 minutes et 31 secondes.

Réplique

Le Drakkar n’a toutefois pas tardé à répliquer en réussissant un cinquième filet, 70 secondes plus tard, pour paver la voie vers cette conquête très décisive.

« Les joueurs ont connu un excellent début de match et ont maintenu le même rythme durant toute la soirée. C’était important de revenir fort après notre dernière défaite, et les gars ont bien répondu », a commenté le pilote Martin Bernard.

Satisfait de l’effort global de sa troupe, l’entraîneur-chef a apprécié l’intensité déployée sur la patinoire. « Les joueurs ont joué selon notre identité. Il y a eu du jeu physique et beaucoup de vitesse et, ce soir [samedi], on peut parler d’une belle victoire d’équipe. »

Le capitaine Gabriel Fortier a ajouté un deuxième but au dernier tiers en plus de préparer le 38e filet de la campagne de Nathan Légaré. Keenan MacIsaac et Pascal Corbeil ont aussi touché la cible.