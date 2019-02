Le week-end culturel de Sonia Cordeau

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre Rien ne s’oppose à la nuit, de l’auteure française Delphine de Vigan. Elle y raconte l’histoire de sa mère qui souffrait de troubles psychologiques et de bipola­rité et qui s’est suicidée. C’est très touchant et très bien écrit. L’auteure a fait beaucoup de recherche auprès de sa famille pour mettre en lumière l’enfance de sa mère et faire le récit de sa vie. On évoque les divers points de vue qui diffèrent d’une personne à l’autre sur ce qui s’est réellement passé. C’est un livre en partie biographique très intéressant et très captivant !

Quel est le film à voir ?

Photo courtoisie, Patrick St-Martin

La comédie dramatique Mon ami Walid, d’Adib Alkhalide­­­y et de Julien Lacroix, qui sont aussi de la distribution avec Laurent Paquin et Marie-Ève Perron. Ce film, qui a été produit en grande partie grâce au sociofinancement, fera la tournée dans plusieurs salles de spectacle et sera à l’affiche au cinéma Beaubien ce week-end. C’est un film drôle et touchant qui est vraiment bien réalisé. Julien Lacroix offre une performance magistrale. C’est à voir !

Quel est le spectacle qui vous a interpellée ?

Photo courtoisie

J’ai récemment vu à l’Espace Libre la pièce de Stéphane Crête, Mauvais goût, mise en scène par Didier Lucien, avec entre autres Sylvie Moreau, Évelyne Rompré, Gabriel Sabourin et Marie-Hélène Thibault. C’est une très bonne pièce qui dérange un peu et dont les propos sont un peu crus, mais faite avec intelligence et aussi vraiment drôle. Le texte est très bien construit, il nous fait découvrir au fur et à mesure ce qui s’est véritablement passé autour d’une personne décédée. C’est un théâtre audacieux ! De plus, les acteurs sont fabuleux.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

Celle de ma camarade Florence Longpré, M’entends-tu ?, à Télé-Québec, coécrite avec Nicolas Michon et Pascale Renaud-Hébert, qui évoque des personnages issus de milieux défavorisés. J’ai regardé toute la série en une journée. C’est vraiment bon et très touchant ! Les personnages ont des limites sociales, mais ils sont totalement investis dans leur vie et ils tentent de s’en sortir. S’ils prennent parfois de mauvaises décisions, ils n’ont aucune mauvaise intention. La série compte d’excellentes actrices et de la belle musique.

Quelle est votre récente découverte musicale ?

Photo d'archives, Maxime Deland

Noël dernier, je suis allée voir le spectacle de la famille Wainwright avec Rufus et Martha Wainwright, qui se produisent à Montréal occasionnellement. Les profits sont versés à leur Fondation Kate McGarrigle, qui se consacre à la recherche sur le cancer en l’honneur de leur mère, l’auteure-compositrice-interprète québécoise Kate McGarrigle, décédée des suites d’un cancer. Après ce spectacle, j’ai réalisé que je ne connaissais pas suffisamment bien le répertoire musical de Martha Wainwright. J’ai donc acheté ses disques. C’est ce que j’écoute en ce moment. L’album Come Home To Mama est celui que je préfère.

On suit Sonia Cordeau