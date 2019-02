Les coachs de «La Voix»: des retrouvailles dans la continuité

L’heure de la rentrée a sonné pour Lara Fabian, Éric Lapointe, Alex Nevsky et Marc Dupré, de retour à «La Voix» après avoir pris une année de recul.

La septième saison débute ce dimanche, avec les auditions à l’aveugle.

Éric Lapointe: «On ne se prend pas au sérieux»

Pour cette septième saison, Éric Lapointe est en terrain connu. Il est désormais rompu aux différentes étapes de l’émission, mais il est surtout entouré de personnes qu’il apprécie

«Par rapport à l’an dernier, je change un vieux chum pour un autre vieux chum. Dans les quatre coachs, ça prend quelqu’un comme Marc qui a de la repartie, qui est drôle et qui est capable de réchapper les silences, pour que l’ambiance sur le plateau soit toujours le fun. Cette saison, les gens vont s’apercevoir qu’on ne se prend pas au sérieux, même si on prend notre rôle au sérieux.»

Pour le rockeur, le plus grand défi des coachs arrive à la période des duels. «Il faut jumeler des artistes, qui sont parfois dans des univers complètement différents, en choisissant une chanson qui va les faire briller tous les deux, sans avantager l’un ou l’autre. Habituellement, j’y vais à l’instinct et ça marche plutôt bien.»

Éric Lapointe confie que travailler avec de jeunes artistes réactive sa passion. «Se frotter à des artistes qui ont faim, ça nous fait réaliser qu’on est chanceux et privilégiés de faire ce métier. Ça ravive ma flamme pour ce métier.»

Lara Fabian: un rôle de transmission

Lara Fabian a eu un véritable coup de cœur pour Marc Dupré, qui fait son retour dans le fauteuil des coachs. «J’ai eu l’impression de connaître ce garçon depuis toujours. On a énormément de choses en commun, notamment notre approche chaleureuse et bienveillante envers les candidats. Avec Éric, c’est aussi une histoire de grande affection. Il y a quelque chose de très spécial qui nous lie, difficile à expliquer avec des mots. C’est comme si on se comprenait sur un regard, On n’a pas besoin de beaucoup de mots pour être connectés, lui et moi. Ce lien vient de notre intensité, on est moulés dans la même argile vibrante. On est deux animaux très instinctifs. Quant à Alex, je le trouve particulièrement drôle et acéré, cette saison.»

La chanteuse trouve beaucoup de satisfaction dans son rôle de transmission auprès des jeunes candidats. «Être coach, c’est un cadeau énorme. Tu reçois autant que tu donnes quand tu transmets un conseil, que tu donnes une clé de lecture qui permet à l’autre d’avancer à pas de géant. C’est génial de voir leurs visages qui s’illuminent. Ça apporte autant qu’une salle de 10 000 personnes debout.»

Elle reconnaît que son expérience lors de la précédente saison l’a aidée dans la création de son nouvel album, «Papillon», qui vient tout juste de sortir. «Ça m’a amenée dans une zone de confort supérieur, comme si je me suis permis plus de liberté, un plus grand lâcher prise, en sachant que j’avais fait œuvre utile. Je me suis posé beaucoup moins de questions, et je sais que ça vient du travail réalisé avec les candidats de ¨La Voix¨.»

Alex Nevsky: aller au-delà de ses goûts personnels

Ami intime de Marc Dupré, Alex Nevsky s’est dit rassuré de le voir de retour à l’émission, d’autant plus qu’il se sent davantage en confiance à l'aube de cette nouvelle saison.

«L’an dernier, j’étais avec trois inconnus très connus. Mais cette année, je retrouve mon ami. L’ambiance sur le plateau est très joyeuse. Tout a été optimisé pour que les tournages aillent plus vite. On passe plus de temps entre nous, on est moins fatigués à la fin de la journée. Ça a beaucoup changé l’énergie.»

Sa seule ombre au tableau est le nouveau bouton blocage. «C’est une source de conflits, car tu peux créer beaucoup de colère et de tristesse chez le coach que tu bloques. Quand tu as un gros coup de cœur et que, finalement, tu as aucune chance qu’il vienne dans ton équipe, c’est très frustrant.»

Le chanteur, qui a souvent le même âge que les candidats, n’est par contre pas vraiment surpris des nombreux talents qui se présentent aux auditions. «Pour plusieurs d’entre eux, le fait de voir des artistes comme Matt Holubowski ou Charlotte Cardin, leur a permis de comprendre que, même si ce ne sont pas des chanteurs à voix, ils ont des chances que ça fonctionne. Les mentalités ont évolué.»

Un de ses défis pour cette saison est d’avoir une plus grande ouverture. «J’essaie de me déjouer moi-même en passant outre mes goûts personnel pour tenter d’aller voir plus loin. Je vais essayer d’avoir une équipe un peu plus large, même si j’ai quand même des goûts précis. J’aime beaucoup le style auteur-compositeur-interprète, c’est ce qui m’intéresse le plus, même si chaque artiste qui vient aux auditions à l’aveugle me surprend et me surpasse par son courage, parce que je ne le ferais pas.»

Marc Dupré: un retour attendu

Absent une seule saison de son fauteuil de coach, Marc Dupré a rapidement retrouvé ses habitudes. «Je me suis surtout ennuyé des frissons que ça me procure, parce qu’à travers chacun des candidats, je me revois à mes débuts. Quand tu as une carrière et que tu roules ta bosse, tu n’as plus les sentiments du début.»

Son retour s’accompagne d’un nouvel état d’esprit. «J’ai décidé de ne faire aucun compromis sur ce que j’aime et ce qui me fait plaisir. Je n’écoute pas les gens, je prends mes décisions tout seul. Je me dis qu’il faut que je donne le meilleur de moi-même aux gens avec lesquels je travaille et, pour cela, il faut que je sois moi-même totalement convaincu.»

Par le passé, il s’est souvent très impliqué dans la suite de la carrière de ses poulains. «Je vis beaucoup dans le moment présent, et je ne veux rien imposer à personne. Je suis quelqu’un qui aime être entouré des candidats et faire le plus de choses avec eux. Mais je ne fais pas de fausses promesses. Je donne tout durant l’émission et s’il y a un avenir en commun, ce sera du bonus.»

S’il s'investit autant pour ses candidats, Marc Dupré veut aussi être le plus juste possible avec chacun. «À partir de la période des duels, il faut arriver à mettre tous les candidats sur le même pied d’égalité. Notre travail est de les mettre en confiance et de leur donner la même chance. En tant qu’humain, on peut s’attacher amicalement davantage à certains. Je suis totalement entier et naturel dans ma façon de réagir, mais il faut toujours veiller à ce que tout le monde se sente en confiance.»