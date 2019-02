L’immigration: une exigence de consensus

Depuis quatre ans, la CAQ jongle avec le dossier de l’immigration. En mars 2015, elle a rendu public son nouveau pacte pour moderniser la politique d’immigration du Québec : une responsabilité partagée entre les immigrants et la société québécoise.

Jeudi dernier, le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette , a donné suite à ce pacte en déposant à l’Assemblée nationale « le projet de loi n o 9, Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes ».

L’adage dit que « le législateur ne parle pas pour rien dire ». Ainsi, la CAQ reconnaît que les immigrants jouent un rôle important dans « la prospérité socio-économique du Québec », et pour leur assurer une « intégration réussie, il faudrait arrimer leurs besoins avec ceux du marché du travail, particulièrement en régions ».

L’immigration est donc vue comme une responsabilité partagée entre les immigrants qui choisissent le Québec pour y vivre et s’épanouir et la société québécoise qui doit leur offrir les moyens nécessaires pour réussir leur intégration.

Il est donc temps de dégager un consensus sur un certain nombre d’éléments essentiels qui favorisent l’intégration des Québécois issus de l’immigration au Québec et à ses institutions.

Ce que propose le projet de loi no 9 peut être enrichi, notamment au chapitre de la connaissance du français et des valeurs, dans le sens « des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne ».