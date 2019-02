Maison à vendre pour 8,5 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Stephen Shiller met en vente sa maison de Westmount

Capture d'écran, Centris

Le riche homme d’affaires Stephen Shiller, grand patron du Marché du store, vient de mettre en vente une maison à Westmount pour 8,5 millions $. La propriété de luxe possède huit chambres à coucher et sept salles de bains. « Cette résidence est idéale pour donner les réceptions les plus somptueuses et pour profiter de la vie familiale au quotidien. Dès votre entrée, les hauts plafonds et le spectaculaire escalier donnent le ton aux espaces élégants et généreux de la maison », décrit le courtier de la firme Sotheby’s Realty. Stephen Shiller est à la tête d’un petit empire immobilier à Montréal. Il détient près d’une centaine d’immeubles évalués de façon conservatrice à environ 130 millions $, rapportait Le Journal il y a quelques années.

Le Fonds FTQ achète du Héroux-Devtek

Le Fonds de solidarité FTQ a fait l’achat sur le marché de 100 000 actions du fabricant de composantes en aéronautique de Longueuil Héroux-Devtek pour 1,28 million $. Le Fonds détient une participation dans Héroux de 47 millions $. Le titre de l’entreprise a bondi de 20 % depuis le début de 2019.

Eric Sprott achète du Royal Nickel

Le milliardaire ontarien Eric Sprott, qui a fait fortune dans l’investissement dans les ressources naturelles, a fait l’acquisition de 1,1 million d’actions de la firme Royal Nickel pour un peu moins de 750 000 $. Royal Nickel développe le projet Dumont en Abitibi-Témiscamingue. Le titre de l’entreprise a gagné 46 % depuis le début janvier.

Mégamaison vendue à un prix record à Miami

Photo courtoisie, Miami Herald

Une maison de 10 chambres à coucher et 14 salles de bains a été vendue 50 millions $ US dans le secteur Miami-Dade en Floride. C’est un prix record pour une propriété dans ce secteur. L’acheteur est inconnu. Un Russe avait allongé 47 millions $ US pour la maison en 2012... en payant la maison comptant !

Une Ford construite à la main en Ontario

Photo courtoisie, Ford

La Ford GT, la voiture sport de haute performance du fabricant américain Ford, est vendue 450 000 $ US l’unité. Sa production a été limitée à 1000 exemplaires au maximum. Hommage à la voiture de course Gran Turismo des années 1960, elle est produite à la main par la firme ontarienne Multimatic. Cette firme est notamment connue pour avoir produit l’Aston Martin DB110 utilisée dans le dernier James Bond, rapporte le Globe and Mail.