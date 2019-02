Médaille de bronze pour Kim Boutin en Italie

La Québécoise Kim Boutin a ajouté une médaille de bronze à sa collection, samedi, en terminant troisième à l’épreuve du 500 mètres à la Coupe du monde disputée à Turin, en Italie.

C’était la seule distance où Boutin n’avait pas encore gagné de médaille cette saison.

Lors de la finale, Boutin a été devancée par Martina Valcepina, qui l’a emporté devant son public, et par la Polonaise Natalia Maliszewska, meneuse au classement de la Coupe du monde.

Fait inusité en marge de cette finale : les patineuses ont été rappelées à la ligne de départ trois fois afin de reprendre la course.

«Mon 500 mètres a été une grosse course avec beaucoup d’action, a commenté Boutin, dans un communiqué transmis par Patinage de vitesse Canada. Je ne suis pas quelqu’un qui est fatiguée quand j’ai à reprendre une course, alors je n’étais pas trop perturbée par cette situation. Les filles partaient rapidement sur le départ alors il m’a fallu être en bonne forme et j’ai pris des bonnes actions durant la course. Je suis satisfaite.»

Chez les hommes, Cédrik Blais a aussi obtenu le bronze sur 500 mètres. Il a devancé son compatriote québécois Samuel Girard, qui a été pénalisé lors de la finale.

«Je suis content de m’être rendu en finale aujourd’hui et d’avoir pu remporter une médaille, a déclaré Blais. Mais c’est dommage de l’avoir obtenue comme ça. Il y a eu un accrochage avec le cône puis Sam est passé par l’intérieur. Mais c’est ça le courte piste, on ne peut pas tout le temps tout contrôler.»

Le jeune Sud-Coréeen Hwang Dae-heon, 19 ans, et le Hongrois Shaolin Sandor Liu ont grimpé, dans l’ordre, sur les deux premières marches du podium.

Une finale à 10 patineurs

Steven Dubois a complété un trio de médaillés de bronze canadiens, samedi. Il s’est frayé un chemin jusqu’au podium à travers un groupe de 10 patineurs en finale du 1500m masculin.

Le Sud-Coréen Kim Gun-woo a navigué jusque devant le peloton en route vers sa troisième médaille d’or de suite dans cette distance, tandis que son compatriote Hong Kyung-hwan s’est emparé de la médaille d’argent.