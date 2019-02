Le gourmand Kingsbury s’offre le «combo»

PARK CITY, Utah | Gourmand comme toujours dès qu’il embarque sur ses skis, Mikaël Kingsbury s’est offert la formule du « deux pour un » des championnats mondiaux de ski acrobatique, hier à Park City, en s’adjugeant l’épreuve en duel des bosses après celle individuelle de vendredi.

Sur un parcours devenu capricieux en raison d’une chute de neige persistante, le Québécois a encore passé en coup de vent sur son parcours chéri de Deer Valley. Dans son match ultime, il devait affronter l’Américain Bradley Wilson et, par définition, une foule aussi partisane que courageuse dans cette tempête.

Quand son pointage de 87,62 à l’écran géant a écrasé celui de son opposant (84,69), le sacre de Kingsbury a refroidi davantage les milliers de spectateurs, d’autant plus qu’il venait de passer la ligne 66 centièmes de seconde derrière l’enfant du pays.

« Avec ces conditions-là, ma force, c’est juste de ne faire aucune erreur à chaque duel. Dans ce cas, les juges ne pouvaient pas m’enlever de points. Je sais que tout le monde veut essayer d’être plus rapide que moi dans les duels, mais j’ai rendu ça difficile aux autres parce que je ne faisais pas d’erreurs », a commenté le collectionneur de titres, qui avouait pourtant que « je n’avais pas beaucoup de jus dans le réservoir durant la journée ».

Dans le jeu pour la médaille de bronze, le Japonais Daichi Hara a eu le meilleur sur le Suédois Walter Wallberg.

Le deuxième de l’histoire

Dans ce type de concours, 50 % de la note des juges porte sur l’habileté à se jouer des bosses, 25 % sur les sauts et la balance sur la différence de vitesse entre les deux athlètes. Tout le long, le double champion a fait la démonstration de sa qualité d’exécution, notamment dès son premier tour de piste, alors qu’il était pourtant arrivé au bas après le Britannique Thomas Gerken-Schofield. Sa descente soignée valait beaucoup plus qu’une ruée à l’épouvante. Ses intentions pour le reste de la soirée venaient d’être révélées.

Le Québécois quitte l’Utah en tant que le deuxième homme seulement à réussir le « combo » simple-duel depuis que ce programme double a été instauré aux championnats mondiaux en 1999. Il imite ainsi le Japonais Ikuma Horishima, qui avait fait le coup, il y a deux ans en Espagne.

« Ce que Ikuma Horishima avait fait à Sierra Nevada en 2017, je l’avais regardé et, sans être jaloux, je me disais : wow, c’est tout un accomplissement que personne n’avait encore fait sur la planète. Et là, je l’ai fait. Je n’ai aucun mot. »

Ce neuvième podium en carrière lui procure maintenant le plus haut total absolu à des championnats du monde. Il fait oublier les huit médailles de l’Américaine et retraitée Hannah Kearney.

Laurent Dumais, de Québec, a échappé son affrontement contre le Japonais Ikuma Horishima en huitième de finale et a été crédité du 12e rang, tandis que son coéquipier Kerrian Chunlaud (18e) a été écarté en deuxième ronde.

Les sœurs éliminées tôt

Chez les dames, le parcours de Justine Dufour-Lapointe s’est arrêté en huitième de finale à cause de la Japonaise Hinako Tomitaka. Plus tôt, sa sœur Chloé avait été éliminée dès la première étape après avoir dévié du parcours vers sa gauche.