On veut des analyses des contrats privés

La ministre responsable des aînés déplore les écarts de financement des CHSLD privés, et exige une analyse complète des contrats.

« Je trouve inacceptable que pour la même qualité de soins et de services il y ait des écarts de cette nature-là au niveau des per diem », réagit la ministre Marguerite Blais, responsable des aînés à la Coalition avenir Québec (CAQ).

Hier, Le Journal révélait que le financement des CHSLD privés varie grandement d’une résidence à l’autre. Le montant payé par le ministère de la Santé oscille entre 160 $ et 250 $ par résident, par jour (per diem).

Annuellement, cette disparité se traduit par des écarts de financement allant jusqu’à 1,5 M$ entre les résidences. Dans le réseau public, le financement est de 238 $ par jour, en plus des services du médecin.

Ainsi, l’Association des établissements de longue durée privés du Québec exige un per diem uniformisé au privé d’au moins 215 $ pour offrir de meilleurs soins.

« On ne fait pas juste acheter des places. On confie les personnes les plus vulnérables de notre société à des personnes qui devraient recevoir un montant équivalent aux autres. »