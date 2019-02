Photos souvenirs: François Morency

Du journalisme à l’humour

Après avoir obtenu un bac en journalisme à l’Université Laval et y avoir fait de l’impro à la réputée LUI, la ligue d’impro de l’université, François était admis à l’École nationale de l’humour. Il en sortira diplômé en 1992, à 26 ans (photo). Ayant remporté les auditions nationales du Festival Juste pour rire, il partira en tournée avec la troupe dès l’année suivante.

P’tit gars de Québec

François Morency, écolier, alors qu’il filait une enfance heureuse. Né à Québec, cadet d’une famille de quatre enfants, il a été élevé comme un enfant unique, quand ses frères et sœur plus âgés ont quitté le domicile familial. Ado, il fréquentait le Collège des Jésuites où il a fait ses premières imitations et travaillait à la quincaillerie de son père.

L’animateur radio

Été 1996, François Morency posait pour notre photographe avec son look à-peine-sorti-du-lit, sans doute parce qu’il commençait à remplacer Normand Brathwaite tôt le matin à l’émission Y’é trop de bonne heure de CKOI. C’était le début d’une grande carrière radio. En même temps, il présentait des spectacles à Magog.

Premières de Céline

François en 1995, il y a près de 25 ans. Il animait l’émission Le Café de l’humour à TQS (V) et présentait des spectacles dans les congrès et festivals. C’est aussi l’année où il amorça une collaboration aux Midis fous à CKOI. L’année précédente, il avait assuré la première partie du spectacle de Céline Dion durant cinq soirs au Centre Bell (Molson). Il récidivera en 1997.

Premier spectacle

1997, une année charnière pour l’humoriste de 30 ans qui lançait officiellement Les nouvelles valeurs, son premier one-man-show, un succès fou. L’année suivante, on lui confiera l’animation de l’émission Midi Morency à CKOI qui deviendra l’un des grands succès de l’histoire de la radio québécoise avec quatre trophées Olivier.

► François Morency anime l’émission humoristique Ouvrez les guillemets à Radio-Canada. Il fouille dans le passé de ses invités pour y dénicher de savoureuses citations en entrevue, des répliques de films ou des mentions sur les réseaux sociaux, et passe au tordeur ces mots et paroles. Il s’entretient aussi avec des enfants. Les vendredis à 21 h.

► François Morency joue son propre rôle dans la comédie Discussions avec mes parents, aux côtés de Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay (ses parents). Cette série est inspirée de son livre du même titre, lui-même inspiré de sa vie de famille, livre qu’il a d’ailleurs dédié à ses propres parents Jean-Paul Morency et Raymonde Mathieu. L’humoriste écrit les textes de la série avec Pierre Prince. La seconde saison sera de retour cet automne à Radio-Canada.