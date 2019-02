Sensualité et jeux coquins pour la Saint-Valentin

Que vous soyez en couple ou célibataire, la fête de la Saint-Valentin peut devenir un bon prétexte pour prendre soin de soi, d’une manière un peu plus sensuelle qu’à l’accoutumée ! Voici donc quelques suggestions de cadeaux pour éveiller et titiller tous vos sens...

1. Crème de massage

Photo courtoisie

Quoi de mieux pour caresser le corps qu’une crème délicate et hydratante. Sans effet graisseux, elle sera parfaite pour détendre vos muscles et faire monter le désir. Cette crème est également comestible si l’envie vous prend d’être un peu plus audacieux.

► Environ 20 $

2. Gant de massage Roller Ball

Photo courtoisie

Un gant tout à fait spécial et conçu pour soulager vos courbatures et vous aider à évacuer le stress. À utiliser seul ou avec une crème de massage, ses billes rotatives à 360 degrés sauront sans doute vous procurer de belles sensations.

► Environ 15 $

3. Bombe de bain Sexplosion

Photo courtoisie

Prendre votre bain provoquera de toutes nouvelles sensations ! Cette bombe de bain parfumée, qui se dissout doucement, vous révélera trois cartes (imperméables) de positions sexuelles...

► Environ 10 $

4. Crème de masturbation Wicked pour homme

Photo courtoisie

Histoire de diversifier vos sensations lors de vos masturbations, cette crème à base d’huile est activée avec le mouvement et fondra avec la chaleur pour devenir une huile lubrifiante et non collante pour plus de plaisir...

► Environ 20 $

5. Ensemble voyage « Bed Of Roses Playtime Gift Set »

Photo courtoisie

Cet ensemble comprend cinq produits (parfait pour vos escapades ou pour la maison) : un vibrateur, un fouet à plumes, un masque satiné, un ensemble de dés LOVE et un sac de pétales de roses satinés.

► Environ 170 $

6. Crème pour orgasme féminin Jardin Secret

Photo courtoisie

Crème à appliquer directement sur la région clitoridienne, conçue pour éveiller les sensations. Plusieurs applications (sur plusieurs jours consécutifs) peuvent être nécessaires, alors même s’il n’y a aucune garantie d’orgasme, le plaisir découvert en vaudra sans doute le détour !

► Environ 30 $