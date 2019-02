Tout inclus de la semaine: pour rêver en bord de mer

Ses toits bleus couleur océan s’harmonisent bien avec la mer des Caraïbes toute proche. Collé sur la plage de Bayahibe, sur la côte sud-est de la République Dominicaine, le Dreams La Romana Resort & Spa est niché dans un écrin de verdure. Le meilleur des deux mondes pour un séjour sans souci !

Photo Anne Pélouas Passé l’élégant lobby, où bois et coussins colorés renforcent le côté chaleureux, on pénètre au cœur de l’hôtel. La piscine principale est entourée des premiers bâtiments, sur trois niveaux seulement, avec de jolies pelouses et bacs à fleurs réalisés avec des antiquités de l’île.

Photo Anne Pélouas L’hôtel convient aux célibataires, aux couples et aux familles. Il a vingt ans, mais ne les paraît pas vraiment, les chambres ayant été restaurées depuis sa reprise il y a sept ans par la compagnie américaine Dreams.

Photo Anne Pélouas Il a 756 chambres, mais si bien réparties en plusieurs bâtiments qu’on ne sent pas trop la foule, sauf autour de la piscine ou en bord de mer !

Photo Anne Pélouas La plage de Bayahibe n’est pas très longue, mais a reçu la certification internationale Blue Flag Beach qui met en valeur les sites ayant les plus hauts niveaux de respect de l’environnement.

Photo Anne Pélouas Le bord de mer est bien aménagé, sur plusieurs terrasses, avec beaucoup d’arbres et de parasols. Plus une grande toile providentielle, tendue entre les palmiers, pour procurer de l’ombre à un plus grand nombre. Pour les mariages, trois « gazebos » sont installés sur des sites à la vue spectaculaire.

Tout confort

Photo Anne Pélouas La décoration des chambres est résolument moderne, mais avec quelques touches « coloniales ». Dans la catégorie Premium Deluxe, pour couples ou pour familles, elles donnent soit sur le jardin, soit de biais sur l’océan.

Dans la catégorie supérieure « Preferred Club » pour adultes, on peut choisir celles qui donnent sur le jardin (plus tranquilles), sur la piscine ou sur l’océan. Il y a également des suites familiales et des suites « spécial lunes de miel ».

Photo Anne Pélouas Pour les adultes seulement, les chambres « Swim Out Garden » sont particulièrement attirantes. Elles s’ouvrent sur le jardin extérieur, avec terrasse semi-privée donnant un accès direct à un bassin d’eau sinueux où il fait bon se rafraîchir.

Espaces communs

En extérieur, les espaces publics sont très aérés. En plus des pelouses et coins fleuris, l’hôtel dispose de sympathiques zones de repos à l’abri du soleil, avec de grands fauteuils, banquettes et coussins face à la mer ou en retrait.

Photo Anne Pélouas Le tout-inclus a une offre variée de restaurants dont la particularité est qu’on n’a pas besoin de réserver. Des spécialités dominicaines au Jungle à la cuisine française au Bordeaux, en passant par l’italien Portofino ou l’Oceana pour les fruits de mer, on a le choix !

Photo Anne Pélouas Les couples peuvent aussi opter pour un « souper romantique », à déguster dans la chambre ou à un « spot romantique » sur le site, où ils seront servis comme des rois !