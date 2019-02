Une soirée dans l’univers de Carole King

On connaît tous Carole King, ou du moins quelques-uns de ses plus célèbres titres. Mais peu de gens réalisent l’étendue de son catalogue, estime Sarah Bockel, star de la comédie musicale dédiée à l’auteure-compositrice-interprète américaine. « Elle a écrit certaines des plus grandes chansons qui ont traversé les époques », insiste-t-elle.

De (You Make Me Feel Like) A Natural Woman à It’s Too Late, en passant par You’ve Got A Friend et autres I Feel the Earth Move, Carole King n’a pas simplement écrit et composé pour elle-même. Certaines de ses chansons ont aidé à propulser les carrières de James Taylor, Aretha Franklin ou encore Bonnie Tyler vers de nouveaux sommets.

C’est ce qu’a découvert Sarah Bockel en se joignant à la distribution de Beautiful – The Carole King Musical il y a près de cinq ans, d’abord à titre de doublure, puis comme interprète du rôle-titre.

« Certaines personnes ont un préjugé envers les doublures, ils croient que ce sont des comédiens de moindre talent. Mais ce rôle-là, je l’ai étudié de près durant tout ce temps, en voyant différentes personnes l’incarner. Alors je le connais par cœur, j’en connais toutes les nuances », souligne Sarah Bockel, au bout du fil depuis Boston.

« Jouer le rôle de quelqu’un comme Carole King, c’est toute une responsabilité. Je n’aurais pas été prête à l’endosser à moi seule quand j’ai commencé en 2014. Mais quand on m’a offert aujourd’hui, je me sens prête. Je sais que je suis prête », ajoute-t-elle.

Recherches exhaustives

Cette « responsabilité », Sarah Bockel l’a prise au sérieux. Très au sérieux, même. Elle-même peu familière avec toutes les sphères de la carrière – mais aussi de la vie – de Carole King, elle a rapidement dévoré ses mémoires, en plus de visionner tous les vidéos sur lesquels elle a pu mettre la main.

« Dieu merci pour YouTube ! J’ai regardé ses entrevues, ses prestations, bref tout ce que j’ai pu trouver, pour étudier qui elle est, mais surtout qui elle a été. Je voulais avoir le plus de ressources possible pour ensuite mettre ces informations de côté et me laisser aller », explique-t-elle.

On pourra finalement en voir le résultat dès mardi, alors que la troupe de Beautiful – The Carole King Musical posera ses valises à Montréal pour une série de représentations à la Place des Arts. Le spectacle, couronné de prix Tony et Grammy dans le passé, retrace l’ascension phénoménale de l’auteure-compositrice-interprète, depuis l’adolescence jusqu’à son célèbre passage au mythique Carneghie Hall de New York, en 1971.

« C’est durant cette période qu’elle a écrit certaines de ses plus grandes chansons. Cette femme a un don inné pour les mélodies accrocheuses. Elle a une formation de musicienne classique, alors même si ses chansons sont pop, elles n’en sont pas moins raffinées », souligne Sarah Brockel.

Le spectacle Beautiful – The Carole King Musical sera présenté à la Place des Arts de Montréal du 12 au 17 février­­­.