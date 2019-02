MOREAU (née Primeau)

Claudette



À Longueuil, le 7 février, à l'âge de 78 ans, est décédée Claudette Primeau, épouse de feu Camille Moreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaëtan (Guylaine Massicotte), Johanne (Louis Boisvert), Diane (Alain Provencher), Micheline (Bruno Laberge), Suzanne (Sylvain Chartier) et Éric (Sophie Millier), ses petits-enfants Valérie, Maxime, Bruno, Stéphane, Francis, Josiane, Jonathan, Martin, Dany, Marc-Antoine, feu Mégane, Ariane et Amélie, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 14 février de 14h à 17h, 19h à 21h et le vendredi 15 février dès 9h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le vendredi 15 février à 11h en l'église Saint-Esprit de Rosemont (2851, rue Masson/ 6e Av.).Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.www.cancer.ca