BEAUCHAMP, Rolland



À Ste-Sophie, le 5 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé Rolland Beauchamp, de Mirabel, fils de feu Jeanne Benoit et de feu Joseph Beauchamp, époux de feu Thérèse Purcell et compagnon de vie de feu Yolande Gauthier.Il laisse dans le deuil son fils Yves (Nathalie Paradis), ses frères René (feu Hermance Bélisle) et feu Jean, sa soeur Rollande (Maurice Gagné), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera à la:DESROSIERS & FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC J7Z 4M5le samedi 23 février 2019 de 10h à 16h. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 15h au salon même.La famille tient à remercier de tout coeur le personnel de la Villa Ste-Sophie pour leur dévouement ainsi que leur soutien dans cette épreuve.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.