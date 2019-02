Dur atterrissage caquiste

Puis, le gouvernement caquiste a nommé la directrice adjointe du cabinet de François Legault déléguée générale du Québec à New York, même s’il s’était engagé à mettre fin aux nominations partisanes.

Enfin, un projet de loi sur l’immigration, dont les objectifs sont louables, a été déposé. Mais il nécessite une approbation d’Ottawa pour son application intégrale et, oh ! surprise ! le gouvernement Trudeau a dit non.