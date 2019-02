Fed Cup: le Canada bat les Pays-Bas

La jeune Bianca Andreescu a gagné dimanche à Bois-le-Duc un deuxième match de simple en deux jours pour permettre au Canada de battre les Pays-Bas dans un duel de premier tour du groupe mondial II de la Fed Cup.

Cette fois, l'Ontarienne de 18 ans - 70e joueuse mondiale en simple - a vaincu Arantxa Rus 6-4 et 6-2 pour obtenir le troisième point de son pays.

«Je pense que mon niveau n'était pas à son maximum, mais parfois, il faut savoir gagner dans de telles circonstances. Je n'ai que 18 ans, mais à ce point-ci, l'âge n'a plus d'importance. La force mentale est cruciale et je pense que cela a été ma force tout le week-end. C'est aussi une question d'expérience et j'en ai de plus en plus», a indiqué Andreescu dans un communiqué.

«J’ai essayé de jouer avec tout mon cœur en arrivant sur le court. Je pense avoir réellement accompli cela en fin de semaine», a-t-elle ajouté au site de Tennis Canada.

Grâce à cette victoire, le Canada aura maintenant la chance de participer à une rencontre de qualification pour le Groupe mondial I pour la première fois depuis 2015. Ce duel contre l’un des pays perdants des confrontations du Groupe mondial du week-end sera disputé en avril. L’équipe canadienne connaîtra l’identité de ses adversaires après un tirage qui aura lieu mardi à Londres.

«Je suis tellement fière des filles. Nous savions que cela n'allait pas être facile, mais elles ont travaillé très fort et elles étaient prêtes. Pour moi, c'est une première expérience incroyable comme capitaine de la Fed Cup. J'ai déjà hâte aux autres rencontres», a pour sa part dit Heidi El Tabakh.

Blanchissage

Même si la victoire d’Andreescu contre Rus, 129e au monde, avait donné une avance insurmontable de 3-0 au Canada, un match de double opposant Gabriela Dabrowski et Rebecca Marino aux Néerlandaises Demi Schuurs et Bibiane Schoofs, a tout de même été disputé. Les Canadiennes l’ont emporté 2-6, 7-5 et 12-10.

Samedi, Andreescu et Françoise Abanda avaient donné les devants 2-0 au Canada en battant respectivement Richel Hogenkamp et Rus.