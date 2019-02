La fatigue ne ralentit pas les Islanders

Même s’ils disputaient un deuxième match en autant de jours devant leurs partisans, les Islanders ont défait le Wild du Minnesota par la marque de 2 à 1, dimanche à New York.

La veille, la troupe de Barry Trotz avait battu l’Avalanche du Colorado 4 à 3.

Le Québécois Anthony Beauvillier a été le premier marqueur des New-Yorkais contre le Wild. Il a enfilé son 13e de la saison après s’être faufilé derrière la défense adverse et avoir battu Devan Dubnyk entre les jambières.

Devon Toews a inscrit le filet vainqueur en début de deuxième période. Ryan Pulock a obtenu une mention d’aide sur la séquence. Le défenseur a amassé sept points, dont deux buts, à ses cinq derniers matchs.

La réplique du Wild est venue de Mikael Granlund.

Dubnyk a été déjoué deux fois sur 34 tirs devant la cage des visiteurs tandis que Thomas Greiss a repoussé 26 rondelles.

Les Islanders, bien installés au sommet de la section Métropolitaine, viennent d’enfiler trois victoires.

Les Blackhawks ne perdent plus

Avec une septième victoire de suite, cette fois par la marque de 5 à 2 face aux Red Wings de Detroit à Chicago, les Blackhawks ont fait un pas de plus vers une place en séries éliminatoires.

La formation de l’Illinois s’est approchée à quatre points du Wild du Minnesota et de la deuxième place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest.

Patrick Kane a une fois de plus été productif, obtenant un but et une aide pour prolonger une série de matchs avec au moins un point à 14. Il compte 11 buts et 31 points lors de cette séquence.

Le trio de Dominik Kahun (deux buts, une aide), Dylan Strome (un but, deux aides) et Alex DeBrincat (trois aides) a également été productif. Cam Ward a bloqué 43 rondelles dans la victoire.

Kinkaid dit non aux Hurricanes

Les Devils du New Jersey ont donné un coup de main au Canadien de Montréal en défaisant les Hurricanes de la Caroline 3 à 2 à Newark.

Impliqués dans la lutte pour une place en séries éliminatoires, les Hurricanes, freinés par le gardien Keith Kinkaid, avaient la chance de doubler les Penguins de Pittsburgh parmi les équipes repêchées avec une victoire.

Avec un doublé de Marcus Johansson et trois aides de Nico Hischier, les Devils ont mis fin à une séquence de trois revers.