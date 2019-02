La mère de David Fortin lui écrit une touchante lettre

Il y a 10 ans jour pour jour le jeune David Fortin a été vu pour la dernière fois à Alma avant de disparaître sans explication.

Le garçon attendait l’autobus scolaire, mais il n’est finalement jamais monté.

Il y a 10 ans aujourd’hui, David Fortin, âgé de 14 ans, disparu de #Alma

Aujourd’hui, nous honorons la mémoire de David. Pour cette triste occasion, sa mère lui a écrit un message touchant. Aidez-nous à garder l’espoir bien vivant en partageant des photos de David. pic.twitter.com/8TJnyXn3Xs — RéseauEnfantsRetour (@EnfantsRetour) 10 février 2019

Pour souligner ce triste anniversaire, Enfants-Retour Québec a publié sur Twitter un message touchant écrit par la mère de David Fortin.

Voici des extraits:

«Combien de temps encore va-t-il se passer sans te revoir? Comment va-t-on faire pour continuer sans toi à nos côtés? Qui détient l’information nécessaire et importante pour nous aider à te retrouver? Toutes ces questions, je me les pose depuis dix ans».

«Que reste-t-il de ces 14 années avec toi? Des beaux souvenirs à te voir rire et sourire. Cuisiner, décorer, aider les autres, jardiner, travailler»

«Pourquoi un jeune homme aussi attachant que toi n’a pas réussi à se faire un seul ami avec qui partager, s’amuser, parler, un seul avec qui tu aurais pu livrer ta souffrance. Ça t’aurait grandement aidé et fort probable, tu n’en serais pas rendu là. Tu serais sûrement encore avec nous»

«Je t’aime mon fils et tu me manques tellement, je dirais même plus qu’avant. J’espère tant que tu sois bien là où tu es. Que ton cœur ne souffre plus. Que tu sois enfin libre de respirer la vie, une belle vie».

«On continue à t’attendre mon amour. Maman xxxx»

Se nourrir d’espoir

Malgré que dix ans se soient écoulés depuis sa disparition, les parents de David Fortin affirment ne pas perdre espoir de le retrouver vivant.

De son côté, la Sûreté du Québec assure que le dossier est toujours ouvert et que des enquêteurs continuent de recevoir des informations

Toute personne ayant des informations sur la disparition de David Fortin est priée de communiquer avec la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.