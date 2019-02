La routine santé de Sophie Bourgeois

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Ce ne sont pas les choix d’activités qui manquent pour la comédienne Sophie Bourgeois, qui carbure littéralement au plein air. Fondeuse invétérée, elle pratique aussi le fatbike, le ski alpin, en plus de s’entraîner au gym, lors de temps plus froid.

L’été, elle fait du vélo de montagne et est une adepte de natation, dans « son lac », situé à proximité de chez elle. « Je sors tous les jours ! » lance la mère de famille, qui demeure dans un petit village des Laurentides.

« L’hiver est pour moi la période où je me défonce dans le sport », affirme celle qui pratique autant le ski de fond classique que le « back country », c’est-à-dire, en plein bois.

« Je pars en forêt, c’est carrément une expédition », dit la comédienne qui incarne Martine Lindsay dans la télésérie l’Échappée.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

La sportive admet que l’élan pour sortir « jouer dehors » ne vient pas toujours naturellement, surtout par temps froid en hiver. Son seul truc ? Se concentrer sur les bienfaits du sport.

« Je sais comment je me sens quand je finis et c’est ce sentiment qui me motive », dit-elle. L’actrice affirme aussi se motiver grâce à ses amis, qui l’incitent à sortir bouger. « J’ai un cercle d’amis qui ont la même vie que moi, donc souvent on s’écrit et on sort en gang », dit-elle.

As-tu un objectif d’entraînement ?

La comédienne affirme qu’aujourd’hui, elle s’entraîne uniquement pour le plaisir. « Avant, je m’imposais des objectifs. Avant le tournage de la série C.A. par exemple, je m’étais fixé un poids que je voulais atteindre. Mais maintenant, je ne suis plus là-dedans. Mes objectifs sont liés au plaisir et non à la performance », dit-elle.

As-tu des trucs pour bien manger ?

À la maison, Sophie Bourgeois cuisine (presque) tout ce qu’elle consomme, ne laissant ainsi aucune place aux aliments transformés. « Je fais mon pain et même le Nutella pour les enfants que je fais avec des dattes. Je le mets dans un pot de Nutella que j’ai déjà acheté, donc ils ne s’en rendent pas compte ! » lance-t-elle en riant.

Le plus souvent possible, elle opte pour des repas composés d’une protéine et de légumes verts. « J’agrémente souvent mes repas avec des aliments frais, comme du basilic », indique-t-elle.

Quel est ton endroit santé à Québec ?

Lorsqu’elle est de passage à Québec, la comédienne bifurque immanquablement au restaurant du Clocher penché, surtout pour leurs déjeuners.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Le ski de fond en hiver et la natation, en été.