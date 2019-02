«La Voix»: Corey Hart choisit Éric Lapointe

MONTRÉAL | Corey Hart a créé la surprise, dimanche soir, en débarquant sur le plateau de La Voix, à TVA, pour passer une «vraie-fausse» audition à l’aveugle. Les coachs se sont rapidement retournés pour lui, et il a choisi de devenir membre honoraire de l’équipe d’Éric Lapointe.

Quand Jean-François Blais, le nouveau producteur associé de La Voix, a aboli le rôle des mentors, il a voulu les remplacer par des «membres honoraires» pour chacune des équipes. C’est d’ailleurs lui qui a directement proposé ce rôle à Corey Hart.

«Si les coachs ne se retournaient pas, ça aurait pu être un désastre, a plaisanté le populaire chanteur en entrevue. C’était quand même stressant, car toute la semaine avant l’enregistrement, j’avais une méchante grippe. Je ne pouvais pas chanter comme d’habitude. Ça m’a donné un peu de stress, mais c’est toujours bon pour un artiste d’avoir une montée d’adrénaline avant une prestation. De toute façon, si vous êtes complètement calme avant une prestation, vous n’êtes pas un vrai artiste.»

Une pièce moins connue

Avec la quantité de succès à son actif, Corey Hart n’a eu que l’embarras du choix quand est venu le temps de choisir sa chanson d’audition. «Je me suis dit que si je faisais un de mes gros «hits» que tout le monde connaît, les coachs allaient se retourner trop rapidement. J’ai donc préféré faire la chanson Everything In My Heart.»

Et s’il a choisi l’équipe d’Éric Lapointe, c’est parce que le rockeur a su lui dire les bons mots. «Quand il m’a dit que le premier spectacle de sa vie était au Forum où il était venu me voir, ça m’a touché directement au cœur. C’est pour cela que j’ai penché vers lui. Mais j’ai été impressionné par les quatre coachs, leurs commentaires m’ont beaucoup touché.»

Un album et une tournée

Depuis qu’il s’est installé aux Bahamas avec sa conjointe, Julie Masse, et leurs quatre enfants, Corey Hart avoue que le contact avec le public lui a manqué.

«J’ai grandi avec le rêve de faire de la musique et de communiquer à travers ce médium. Quand les gens me renvoient des applaudissements et me reçoivent aussi chaleureusement qu’à La Voix, ça me fait vibrer. Mais, pendant les 20 dernières années, ma priorité a été d’élever nos enfants.»

Corey Hart a déjà annoncé son retour avec un nouvel album de cinq chansons, qui devrait paraître le 3 mai prochain. «Ce sont des chansons qui parlent de ma vie depuis toutes ces années. Ce disque a vraiment été fait pour moi et pour mes fans. Julie chante aussi sur chacune des chansons.»

Corey Hart sera en tournée à travers le Canada, avec une étape prévue au Centre Vidéotron de Québec, le 6 juin, et une autre au Centre Bell, à Montréal, le 15 juin.