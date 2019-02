Patinage artistique: Une bonne pratique avant les mondiaux pour Fournier-Beaudry et Sorensen

(Sportcom) | Sixièmes après la danse rythmique samedi, les Montréalais Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen ont conservé leur rang au terme des Championnats des quatre continents ISU de patinage artistique disputés à Anaheim, en Californie, dimanche.

Les juges ont accordé 113,61 points à leur danse libre présentée sous les airs d’une musique espagnole, ce qui leur a donné une note totale de 186,91.

«C’était vraiment bien de pouvoir faire partie de cet événement au très haut niveau de compétition. Nous en avons profité! Nous avons fait quelques erreurs ici et là, mais en général, nous sommes très contents de ce que nous avons fait», a dit Fournier-Beaudry, 26 ans.

«Nous avons eu beaucoup de plaisir, c’était vraiment génial. C’est toujours ce que nous recherchons et nos objectifs sont de montrer qui nous sommes et de mettre l’accent sur les détails de nos programmes», a ajouté son partenaire de 29 ans.

Jusqu’à l’an dernier, la paire portait les couleurs du Danemark sur la scène internationale. Maintenant qu’ils représentent le Canada, les médaillés de bronze aux Championnats nationaux 2019 affirment recevoir plus de soutien de la fédération nationale.

«Ce qui est différent, c’est que nous sommes évalués par plusieurs spécialistes ici. C’est vraiment bien! Nous n’avons pas changé la façon de nous entraîner, à l’exception de la préparation hors glace. Nous avons pris conscience que c’était très important», a conclu Sorensen, entraîné par Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon et Romain Haguenauer.

Les Américains Madison Chock et Evan Bates (207,42 points) ont été sacrés champions de la compétition. Les Ontariens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (203,93), ainsi que Piper Gilles et Paul Poirier (202,45) ont respectivement mis la main sur l’argent et le bronze.

Les trois couples de danseurs canadiens se prépareront en vue des Championnats du monde de patinage artistique qui seront présentés à Saitama, au Japon, du 18 au 24 mars.