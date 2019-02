Petits conseils à une maman débordée

J’ai quelques suggestions pour la dame qui doit s’occuper de six personnes à torcher pendant que son mari la regarde faire sans imposer de discipline ni rien faire lui-même. Un premier truc que j’ai appliqué quand mon fils ado était revenu vivre avec moi après avoir vécu dans la famille de son père. Il faut convoquer un conseil de famille et dire à tout le monde : « C’est fini, je ne ferai plus rien. Ni ranger vos chambres, ni laver votre linge, ni faire la vaisselle... » ET S’Y TENIR. La maison va être impraticable un certain temps, mais le respect viendra avec le manque de vêtements ou de vaisselle quand le besoin se fera sentir.

Autre possibilité : aller à mi-chemin avec : « Je ne fais le lavage que le lundi. Tout ce qui n’aura pas été déposé dans le panier ne sera pas lavé. » Donner ensuite un cours de repassage à la maisonnée. Pareil pour le lave-vaisselle. Tout ce qui n’y est pas déposé ne sera pas lavé. Et ainsi de suite. Quand le garçon n’aura plus de t-shirt pour flirter la belle fille de l’école, il risque de comprendre le message. Je suis prête à parier que la pire résistance viendra du mari.

Anonyme

L’essentiel de vos méthodes, en apparence simples, tient dans les mots ET S’Y TENIR. Cette maman aura-t-elle le courage de faire ça avant d’être épuisée ?