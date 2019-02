[PHOTOS] Tous les looks des Grammys 2019

Plusieurs des plus grands artistes musicaux ont convergé sur le tapis rouge de la 61e cérémonie des prix Grammys qui récompense chaque année ce qui se fait de meilleur en musique aux États-Unis et ailleurs au monde.

Des artistes de renoms comme Dua Lipa, Cardi B, Miley Cyrus et Shawn Mendes étaient fort attendus sur le tapis rouge et leurs looks n’ont pas déçu.

Voici tous les looks des artistes présents au Grammys 2019

Kylie Jenner et Travis Scott

AFP

H.E.R

AFP

Anthony Kiedis et Chad Smith des Red Hot Chili Peppers

AFP

Natasha Lyonne et Fred Armisen

AFP

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez

AFP

Stephanie Lynn Clinton et George Clinton

AFP

St. Vincent

AFP

Post Malone

AFP

Andra Day

AFP

Jorja Smith

AFP

Hennessy Carolina

AFP

Lady Gaga

AFP

Katy Perry

AFP

Kelsea Ballerini

AFP

Robin Thicke et Julian Fuego Thicke

AFP

Anna Kendrick

AFP

Cardi B.

AFP

Young Thug

AFP

The Backstreet Boys

AFP

Ashanti

AFP

Tracee Ellis Ross

AFP

DJ Mustard

AFP

Dua Lipa

AFP

Jameela Jamil

AFP

Janelle Monae

AFP

Miley Cyrus

AFP

Beck

AFP

Charlie Puth

AFP

Grey

AFP

Bebe Rexha

AFP

Nina Dobrev

AFP

Dolly Parton

AFP

Heidi Klum

AFP

"Weird Al" Yankovic

AFP

Maren Morris

AFP

BTS

AFP

Alicia Keys

AFP

Shawn Mendes

AFP

Alessia Cara

AFP

Lele Pons

AFP

Ashlee Simpson

AFP

Pentatonix

AFP

Meghan Trainor

AFP

Florida Georgia Line

AFP

Lay Zhang

AFP

Malina Moye

AFP

Camila Cabello

AFP

Joy Vila

AFP

Lilly Singh

AFP

Sibley Scoles

AFP

Diplo

AFP

Ricky Martin

AFP

*Plus de looks seront ajoutés au fil de la soirée*