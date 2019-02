Premier et seul contrat de meurtre d’un jeune Montréalais de 21 ans

Les tueurs à gages professionnels ne perdent jamais leur sang-froid et ils improvisent rarement. Ce fut tout le contraire pour un jeune Montréalais et ses complices lors d’une mission commandée en Ontario, où ils devaient éliminer un proche des Hells Angels. Voici pourquoi Marley Dorphelus, 21 ans, a été condamné à 16 ans de pénitencier le mois dernier.

Le 4 août 2017, l’Ontarien de 35 ans est parti au volant de sa Mercedes noire, avec sa montre Rolex au poignet gauche et plus de 5000 $ en billets de 50 $ et de 100 $ dans les poches de ses pantalons de style camouflage.