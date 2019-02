Travaux: un véritable casse-tête à LaSalle qui durera longtemps

Les automobilistes devront s’armer de patience à compter de ce lundi et pour la prochaine année, en raison d’une nouvelle configuration mise en place dans le secteur de l’échangeur Angrignon, dans le sud-ouest de Montréal.

Ceux qui habitent les environs ou qui y passeront devront donc surveiller la signalisation pour planifier leurs déplacements. Dans un tronçon en particulier du boulevard Angrignon entre les rues Saint-Patrick et Notre-Dame Ouest, on retrouvera une seule voie de circulation ouverte dans chaque direction pour un an, afin de permettre la réalisation d’importants travaux.

Le boulevard Angrignon est la principale porte d'entrée de l'arrondissement montréalais de LaSalle.

Cette fermeture partielle s'ajoute à une autre d’importance, celle de l'accès du boulevard De La Vérendrye à l'autoroute 15.

La nouvelle configuration des voies n’était pas encore en place dimanche et plusieurs automobilistes avaient déjà de la difficulté à s’orienter. «On fait des tours partout et on n'arrive pas à arriver où on veut aller», a indiqué l’un d’eux à TVA Nouvelles.

«Vous comprendrez qu'on subit nous aussi les conséquences de ça. Donc, ce n'est pas faux de dire qu'on était un peu en furie», a ajouté Nancy Blanchet, mairesse suppléante de l’arrondissement de LaSalle.

1500 emplois en danger?

Ces complications routières pourraient aussi entraîner d’importantes conséquences économiques.

«On a évalué à 230 millions les pertes économiques pour les entreprises et grands commerces de même qu’entre 1000 et 1500 emplois qu'on risque de perdre sur le territoire de LaSalle», a affirmé Nancy Blanchet.

Plusieurs s'attendent à ce que les délais pour entrer à LaSalle ou encore en sortir s'étirent de 30 minutes à compter de ce lundi, a rapporté TVA Nouvelles.