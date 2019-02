Un jeune garçon autiste échappe in extremis aux flammes

L’enfant, qui est autiste, a dû sauter du troisième étage du bâtiment de 16 logements de la rue Toulouse en plein milieu de la nuit et dans un froid polaire, selon des témoignages recueillis par Le Journal et TVA Nouvelles.

Ses parents, un couple de quadragénaires, et sa grand-mère, dans la fin soixantaine, ont toutefois connu un funeste sort à cause du feu qui s’est déclaré vers 1 h 15. Leur décès a été constaté à l’hôpital.

« J’ai entendu une femme qui hurlait et l’enfant a sauté. Un monsieur est venu le porter dans mes bras. Le pauvre, je lui ai prêté mon manteau pour le protéger du froid intense et je l’ai installé dans ma voiture le temps que les ambulanciers s’occupent de lui », raconte Sonia Gélinas, de Longueuil.

« On veut faire quelque chose pour aider, mais on se sent impuissant, raconte-t-elle. Si j’avais pu, je serais montée sauver la dame. »