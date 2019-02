[VIDÉO] Le guitariste d’un hommage à Kiss prend feu de façon spectaculaire et continue à jouer quand même

Lors d’une performance à Sioux City en Iowa vendredi, le chanteur du groupe Hairball s’est retrouvé dans une situation fâcheuse alors qu’il a pris feu au milieu d’une chanson.

Le groupe était en train de jouer Detroit Rock City de Kiss alors qu’une étincelle est entrée en contact avec la chevelure probablement pleine de produits de Bobby Jensen, déclenchant un beau brasier.

Heureusement, des membres de l’équipe technique sont arrivés rapidement avec des extincteurs pour s’occuper de l’incendie capillaire.

Le guitariste et chanteur, visiblement sous l’influence du vieil adage «the show must go on», n’a pas arrêté de jouer malgré la boule de feu qui englobait sa tête.

L’exploit extraordinaire s’est même rendu aux oreilles des membres Kiss eux-mêmes, qui ont appelé Jensen pour s’assurer qu’il se portait bien.

Jensen joue dans des groupes hommages à Kiss depuis plus de 20 ans. Les démonstrations de pyrotechnie ne lui font plus peur.

«Nous sommes toujours préparés. C’est pour cette raison que je n’ai pas paniqué. J’ai 100% confiance en mon équipe, je savais qu’ils allaient vite s’occuper de moi», a affirmé Jensen au site Ultimate Classic Rock.

Rock on Bobby!