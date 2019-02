FILIATREAULT, l'Honorable Jean





C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père.Il était l'époux de feu, son épouse adorée, Rollande Décarie et il laisse dans le deuil ses enfants Joanne, François et Élaine (Robert Cappelli), ses petits-enfants James (Pascale Pauly) et Ève (Steve Côté).Les parents et amisseront accueillis au complexe funéraire :le jeudi 14 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées le samedi 16 février à 11h à l'église St-Antoine-Marie-Claret.Des dons à la Fondation HGT pour le programme de la maladie d'Alzheimer et de la démence seraient appréciés.