Des repas gastronomiques pour animaux de compagnie

Une entreprise de la Beauce se lance dans la fabrication de repas gastronomiques haut de gamme livrés à la maison, non pas pour vous, mais pour vos animaux de compagnie.

L’entreprise, en démarrage, commercialise actuellement une vingtaine de recettes pour chiens et chats sous des noms aussi appétissants que L’Assiette du marché ou Le Parmentier. Ce dernier est concocté avec des pommes de terre, du maïs et du thon, le tout enrobé d’une purée de foie de poulet.

« Tous nos produits sont faits à base de viande cuite et de fruits et légumes frais, de qualité bonne pour la consommation humaine. Nos fournisseurs sont les mêmes qui approvisionnent les restaurants locaux », affirme Caroline Dubé, fondatrice et présidente d’Appétit Expert.

L’entreprise, qui tente de se tailler une place dans le marché de la nourriture pour animaux de compagnie, propose aussi une gamme de mets pour les chiens et chats présentant des problèmes de surplus de poids, de diabète, d’allergie et d’inconfort intestinal.

« J’ai aussi des mets végétariens », ajoute Mme Dubé, qui est convaincue qu’il existe une demande étant donné la place qu’occupent les animaux de compagnie dans nos vies.

« C’est tellement bon ! Je goûte à tout ce que je fais », assure la femme d’affaires qui a effectué une réorientation de carrière après avoir perdu son emploi dans la foulée de la réforme du milieu de la santé de l’ex-ministre Gaétan Barrette.

De gestionnaire à propriétaire

Technicienne en santé animale, Caroline Dubé a œuvré dans le milieu hospitalier pendant 21 ans, notamment comme chef du service des animaleries du CHU de Québec.

« J’étais gestionnaire des animaleries. Je baigne depuis toujours dans tout ce qui est conformité, inspection, réglementation et procédures normalisées. »

Pour établir sa « carte de menu », Mme Dubé a travaillé avec une nutritionniste spécialisée dans l’alimentation pour les chiens et chats, qui a développé les recettes.

« Tant qu’à me réorienter, j’ai choisi quelque chose que j’avais le goût de faire. J’ai toujours voulu démarrer mon entreprise, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Je savais que ça aurait rapport aux animaux », a-t-elle poursuivi.

Un marché lucratif

Appétit Expert a amorcé la phase de commercialisation en octobre dernier. Les mets sont préparés par Mme Dubé dans une cuisine industrielle aménagée à l’extérieur de sa résidence, pour se conformer aux règles du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Après quelques mois, la présidente est satisfaite des résultats. « Il y a de plus en plus d’intérêt. C’est un marché très lucratif. Il y a énormément de monde qui possède un animal de compagnie », note-t-elle.

Les prix varient autour de 10 $ pour une livre de nourriture. Pour l’instant, les mets Appétit Expert sont disponibles en ligne seulement. Son projet a nécessité un investissement de 200 000 $.