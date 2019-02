Vers une consommation plus responsable

À l’heure où l’on entend beaucoup parler des problèmes de surconsommation, on cherche des solutions pour se défaire des biens qui encombrent aussi bien nos maisons que nos esprits, et l’on se tourne vers une consommation responsable. L’économie de seconde main satisfait toutes nos préoccupations!

Consommer intelligemment, c’est l’opportunité que nous offre le premier site de petites annonces au Québec, 100 % québécois : LesPAC.com . Pour la plupart des biens (exception faite des annonces immobilières, carrières, services et voyages), les annonces sont gratuites pour les annonceurs particuliers comme pour les acheteurs. Il faut en profiter!

Arrêter de surconsommer

En faisant une recherche sur LesPAC.com, on évite les achats impulsifs ou qui ne répondent pas à un vrai besoin. On est amené à comparer, pour trouver la meilleure affaire et qui correspond vraiment à ce qu’il nous faut.

Une stratégie payante

Pourquoi payer plus, quand on peut payer moins? Sur LesPAC.com, on trouve des articles à moitié prix ou pour une fraction du prix. C’est une excellente façon de faire des économies... et de dégager un surplus budgétaire pour autre chose. Par exemple, une Nissan Micra 2018 SV dont le prix neuf est affiché à partir de 14 863 $ sans les taxes est vendue d’occasion avec bas kilométrage 10 888 $ sur LesPAC . De nombreux articles se prêtent bien à l’achat de seconde main. Évaluez la qualité et l’état de ce que vous achetez. Ce qui est intéressant, c’est acheter presque neuf à prix imbattable. C’est le concept mis en avant par LesPAC.com avec le « Flambant usagé ».

Sauvegarder l’environnement

Avec les risques liés aux changements climatiques, nul n’est indifférent au sort de notre planète. Chacun peut participer à l’effort vers la transition écologique, et la consommation responsable fait partie des outils à notre disposition. En achetant d’occasion, on évite les coûts environnementaux de la production d’un objet neuf.

Un processus d’achat local

En mettant en relation vendeurs et acheteurs, LesPAC supprime le coût économique et environnemental du transport et des intermédiaires. Grâce à la recherche géolocalisée, on peut trouver un vendeur à proximité de son domicile ou de son travail.

Prendre soin de ses biens

La consommation responsable s’applique aussi à notre façon d’utiliser les objets. Certains produits qui ont une durée d’utilisation limitée (p. ex. tous les articles pour les enfants) pourront être revendus lorsqu’on n’en aura plus besoin. Les membres LesPAC prennent soin de leurs objets dans un objectif de revente et peuvent aussi les réparer avant de les remettre en vente.