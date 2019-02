Ils voient leurs rêves jetés à la poubelle

Svitlana Radetska

Une Ukrainienne de 32 ans craint d’avoir payé dans le vide pour les études de sa fille dans un lycée français après avoir appris que sa demande d’immigration au Québec était annulée. Elle voulait que sa petite apprenne le français. Son conjoint et elle vivent d’ailleurs encore chez sa mère dans le but d’économiser le plus possible pour leur déménagement. Ils ne comptent plus les sacrifices qu’ils ont dû faire, dont celui de retarder la venue d’un deuxième enfant.