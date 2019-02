Le palmarès 2019 des meilleurs employeurs au Canada

Véronique Champagne — 37e AVENUE

Le taux de chômage au pays étant à son plus bas en 40 ans, les entreprises multiplient les efforts pour recruter et conserver les meilleurs talents. Selon le magazine Forbes, voici les dix organisations de plus de 500 employés qui peuvent se vanter d’être actuellement les plus appréciées par les travailleurs canadiens.

1. Google

Pour une deuxième année consécutive, le géant américain, dont le siège social canadien est établi à Toronto, occupe le sommet du palmarès des meilleurs employeurs avec sa note de 9,02 sur 10. On ne peut toutefois pas parler d’un triomphe, puisque sa cote d’appréciation a fléchi de plus de 0,4 point par rapport à l’an dernier.

2. L’Université de Toronto

De la 63e place en 2018, l’Université de Toronto bondit en seconde, à un seul centième de point de Google. Cet employeur de plus de 20 000 personnes profite d’un taux de roulement trois fois moins élevé que celui des autres institutions universitaires au pays, notamment grâce à sa stratégie exemplaire de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

3. Avis Budget Group

L’entreprise de location de voitures dont la direction canadienne se trouve à Grande Prairie, en Alberta, emploie plus de 21 000 travailleurs au pays. Ceux-ci lui ont attribué une note de 9,00, ce qui fait du locateur de véhicules le meilleur employeur de l’ouest du pays, et de loin.

4. Pratt & Whitney

Le fabricant de moteurs d’avions américain basé à Longueuil, sur la rive sud du Saint-Laurent, satisfait les attentes élevées de ses 6000 employés au pays.

5. Université Saint Mary’s

Fondée en 1802 à Halifax, l’Université Saint Mary’s est le meilleur employeur de l’est du Canada, selon ses 600 professeurs, gestionnaires et autres membres du personnel.

6. Hydro-Québec

De la troisième place en 2018, la société d’État québécoise chute en sixième, mais jouit toujours d’une réputation avantageuse comme employeur dans son secteur et au sein de la province.

7. Ubisoft

Le plus grand studio de développement de jeux vidéo au monde fait le bonheur de près de 4000 travailleurs dans le Mile-End, à Montréal, et celui des investisseurs et commerçants de ce quartier où évolue l’entreprise depuis plus de 20 ans.

8. Université Concordia

L’université anglophone montréalaise peut au moins clamer sa supériorité sur sa grande concurrente nichée dans la montagne en matière de traitement attentionné qu’elle réserve à ses 6450 employés.

9. Microsoft

La multinationale qui a choisi Mississauga en Ontario pour y établir son siège social au pays ne reçoit pas toujours des éloges de la presse canadienne, mais les efforts qu’elle déploie à l’interne sont reconnus par ses deux mille travailleurs canadiens.

10. Réseau de transport de Longueuil (RTL)

« Nous plaçons notre personnel au cœur de notre réussite », affirme le RTL en tête de son énoncé de mission. Cette philosophie de gestion se traduit manifestement par des actions concrètes, puisque l’organisation réussit à se tailler une parmi les dix meilleurs employeurs au pays.

L’étude de la compagnie de recherche marketing Statista commandée par Forbes a été menée auprès de 8000 employés travaillant dans des entreprises de plus de 500 employés. Le palmarès complet dresse la liste des 300 meilleurs employeurs au Canada. Fait intéressant : cinq des dix meilleurs employeurs du pays sont québécois et basés dans la région métropolitaine de Montréal.