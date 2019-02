Les femmes craignent de manquer d’argent à la retraite

Comment explique-t-elle une telle disparité ? Celle-ci repose en partie sur la différence salariale entre hommes et femmes, ces dernières gagnant environ 88 % du salaire de leurs collègues masculins. Mylène Lapointe souligne également que les congés parentaux sont encore essentiellement pris par les femmes (62 % comparativement à 22 %, selon le sondage de la HSBC), ce qui a inévitablement un impact sur le revenu et sur le montant des cotisations effectuées en vue de la retraite.

« Prenez vos finances en main, et, dès que vous commencez à travailler à temps plein, voyez à vos affaires et allez consulter un conseiller. Faites réaliser une analyse retraite le plus tôt possible durant votre vie active, et mettez votre stratégie de planification à jour à chaque changement : nouvel emploi, mariage, arrivée d’un enfant, etc. », recommande aux femmes Mylène Lapointe.