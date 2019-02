TURGEON, Charles Jr.



Le 5 février 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Charles Jr. Turgeon, époux de Mme Gisèle Ste-Croix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère John, ses soeurs Diane (Jacques) et Marie (Marc), ses beaux-frères et belles-soeurs, les enfants de son épouse Patrick (Christine), Ronald (Angie), leurs enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 février 2019 de 13h à 15h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de la résidence :505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.