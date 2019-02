BÉRUBÉ, Frère Jean-Marc

capucin



À l'infirmerie des F.É.C. de Laval, le 9 février 2019, est décédé frère Jean-Marc Bérubé, capucin, âgé de 88 ans.Outre ses confrères capucins, il laisse dans le deuil ses soeurs Madeleine s.c.q. et Françoise s.c.q., ses frères Roland (Marguerite Gosselin), Camil (Solange Ouellet) et Marcel, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Sa dépouille sera exposée le vendredi 15 février à 15h à3650 boul. de la Rousselière, Montréaloù un moment de prière suivra à 19h; puis le samedi matin à compter de 9h. Les funérailles auront lieu au même endroit le samedi 16 février à 11h. Sa dépouille sera ensuite déposée au mausolée des Capucins à Montréal. Détails sur sa vie au capucin.org/blog