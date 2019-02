LORD, Guy



À Châteauguay, le 8 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Guy Lord, époux de feu Denise Desforges et père de feu André et feu Monique.Il laisse dans le deuil ses deux filles, Danielle (Keith Gilbert) et Manon (Denis Charbonneau), sa belle-soeur, ses neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas d'exposition. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.