DAOUST (née Thibaudeau)

Jacqueline



À Laval, le 6 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Jacqueline Daoust , épouse de feu Yves Daoust.Elle laisse dans le deuil ses filles Ginette (Jacques), Sylvie, Jocelyne (Jean), ses petits-enfants Guillaume (Marjorie), Marie-Pier (Marc), Marilyne (Nicolas), Lucas (Élodie), Maude et Camille, ses arrière-petits-enfants Jasmine et Louis, ses soeurs Mariette et Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 février de 13h30 à 16h, suivi d'une réunion de prières en la chapelle du complexe:Un merci chaleureux au personnel des soins palliatifs du CHSLD Rose-de-Lima pour les bons soins prodigués envers notre maman.