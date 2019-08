3 excellents vins pour célébrer la Saint-Valentin

Le sommelier Philippe Lapeyrie nous présente trois excellents flacons pour célébrer la fête de l'amour.

Une sensuelle et caressante bulle du Sud de la France pour lui faire briller les yeux et pour bien débuter la soirée!

Crémant de Limoux Brut 2016

Clos des Demoiselles - Laurens

Languedoc - France

Code: 10498973

Prix: 22.90 $

Disponibilités: 110 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Canapés ou autres mises en bouche tournant autour des poissons, du fromage, des poissons, de la pâte feuilletée...

Il vous sera bien difficile de dénicher une bulle plus agréable et plus satisfaisante à moins de 23 $ sur les tablettes du monopole! En effet, ce petit bijou languedocien est selon moi tout simplement sans rival dans sa catégorie. Alors que ce soit pour déstabiliser l'être aimé, bien amorcer la soirée et/ou pour savamment escorter des petits canapés, souvenez-vous du Clos des Demoiselles! Fraicheur, vigueur, gourmandise et précision ce sont donné rendez-vous sous le même bouchon. À boire dans les 2-3 ans suivant son achat.

Un aguicheur, invitant et hyper charmant blanc alsacien pour une union réussie avec votre assiette de sushis en tête à tête!

Alsace 2017

Trilogie - Domaine Barmès-Buecher

Alsace - France

Code: 12254420

Prix: 21.90 $

Disponibilités: 120 succursales en province

Servir à 9-10 degrés Celsius

Une belle assiette de sushis bien frais mais également un tartare de crevettes ou de pétoncles.

Vous désirez lui faire rougir les pommettes en moins de 2? Mettez la main sur cette quasi-aphrodisiaque cuvée baptisée Trilogie! C'est parfumé mais pas trop, bien sec et d'une fraicheur épatante. Si vous vous tenez loin des blancs alsaciens car vous êtes effrayez par le sucre, sachez que celui-ci possède moins de 2 grammes de sucre résiduel par litre. L'assemblage est composé de pinot blanc, de riesling et de pinot gris. Pas seulement «assez fort pour lui mais conçu pour elle»... Il et elle pliera assurément du genou. À consommer dans les 3 ans à venir.

Un délicieux rouge du pays de Roméo et Juliette pour vos romantiques créations culinaires de la St-Valentin!

Rosso del Veronese 2015

Brolo Campofiorin - Oro - Masi

Vénétie - Italie

Code: 11836364

Prix: 25.75 $

Disponibilité: 140 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant soin de l'aérer un minimum de 30-40 minutes en carafe.

Une fondue chinoise, des côtelettes d'agneau, du magret de canard, une pièce de filet mignon...

Vous cherchez un rouge envoutant, généreux et réconfortant les cupidons? Vous ferez «mouche» à tous coups en servant ce rouge italien de bonne mouture! Il est foncé, de bonne expression aromatique, bien fourni et de bonne complexité. Un grand millésime, un grand terroir, un grand producteur... Tout est là et le produit est diablement bon! Les plus patients pourront l'oublier entre 4 et 6 ans dans la noirceur et la fraicheur de leur réserve.

