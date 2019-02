YELLE, René



Au Centre d'hébergement de soins palliatifs de Laprairie, le 12 février 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur René Yelle de St-Isidore, conjoint de Huguette Bourdon.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Yanick (Cynthia), Évelyne (Éric), ses petits-enfants Marguerite, Lysandre, Guillaume, Charles et Cassandre, sa soeur Louise ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :SAINT-CONSTANTTél. 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 15 février 2019 de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le samedi 16 février 2019 à 11h en l'église paroissiale de St-Isidore.Au lieu de fleurs, des dons au Centre d'hébergement de soins palliatifs de Laprairie seraient appréciés.