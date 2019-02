GRENON NAUBERT, Suzanne



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 8 février 2019, est décédée à l'âge de 73 ans, madame Suzanne Grenon Naubert, épouse de feu Jean-Yves Naubert.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Marcelle et Muguette (Richard), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 février 2019, de 9h30 à 11h30 à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'action bénévole de Saint-Hubert.