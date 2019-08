La cohérence cardiaque est une méthode ancestrale visant à mettre en phase le rythme du cœur et celui de la respiration pour calmer le flot des émotions. Elle peut également diminuer son stress en seulement quelques minutes. Voici 4 choses à savoir sur la cohérence cardiaque.

1. La cohérence cardiaque, qu’est-ce que c’est?

C’est une technique développée aux États-Unis, puis introduite en France par le psychiatre David Servan-Schreiber. Le concept repose sur l’idée que les poumons et le cœur peuvent communiquer. En prenant le temps de respirer profondément pendant quelques minutes, on peut influencer notre rythme cardiaque jusqu’à créer une harmonie entre les deux. La cohérence cardiaque est donc une manière de régulariser la vitesse des battements de notre cœur.

2. Comment pratiquer la cohérence cardiaque?

Le nombre moyen de respirations complètes lié aux émotions positives et au bien-être se situerait entre 5 et 7 par minute, selon la personne. Une « respiration complète » est une inspiration longue et profonde et une expiration totale.

Lorsqu’on pratique la cohérence cardiaque, l’idée est de respirer en 10 secondes. En respirant ainsi, on crée un état de cohérence entre le cœur et la respiration. C’est un peu comme si on se mettait à parler le langage du corps.

3. Les bienfaits de la cohérence cardiaque

En parvenant à accorder notre cœur et notre cerveau, de nombreux bienfaits apparaissent. Notamment :

Sensation immédiate de bien-être et de calme

Augmentation de l’efficacité du système immunitaire

Augmentation de l’attention et de la concentration

Diminution de la réactivité émotive

Diminution des troubles du sommeil et de l’anxiété

Meilleure gestion du stress

Harmonisation des différents systèmes du corps

4. Une pratique bonne pour tous

La cohérence cardiaque, c’est bon pour tout le monde, même les enfants!

Cette technique peut les aider à s’apaiser et se recentrer. Elle peut aussi augmenter l’attention, la confiance en soi, améliorer l’apprentissage et la mémorisation et favoriser la résilience.

Et comme ça se pratique n’importe où, c’est une façon simple de prendre soin de nous tous les jours!