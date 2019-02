CAMMUSO, Giuseppe



À Montréal, le dimanche 10 février 2019 est décédé, à l'âge de 87 ans, Giuseppe Cammuso, époux de Maria Teresa Ferrara.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lina Rita, Franco (Daniela) et Gianni, ses petits-enfants Melissa et Claudio, son frère Mario, ses soeurs Concetta et Filomena ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 14 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 15 février 2019, à 11h en l'église Notre-Dame-de-la-Défense et de là au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.